Un episodio inquietante alla stazione di Greco, indagini in corso per chiarire le cause.

Un pomeriggio di paura alla stazione di Greco

Il pomeriggio di domenica 2 marzo ha visto un episodio inquietante presso la stazione di Greco, a Milano. Undici persone, tra cui membri del personale ferroviario e controllori, hanno accusato sintomi di intossicazione mentre si trovavano a bordo di un vagone di un treno fermo. I sintomi manifestati includevano vomito e bruciore agli occhi, creando un clima di allerta tra i presenti.

Intervento dei soccorsi

La situazione ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. La chiamata al 118 è stata effettuata poco prima delle 16, portando all’invio di otto mezzi tra ambulanze e auto mediche. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e il nucleo Nbcr, specializzato in emergenze nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche. Fortunatamente, nessuno dei coinvolti ha riportato conseguenze gravi, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Le indagini in corso

Le autorità stanno attualmente indagando sulle cause di questo misterioso episodio. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella di un’intossicazione dovuta all’inalazione di sostanze chimiche presenti nel vagone, ma non si esclude nemmeno la possibilità che tutti i coinvolti abbiano mangiato una pietanza contaminata durante la pausa pranzo. Gli esperti stanno analizzando l’aria e l’ambiente circostante per identificare eventuali sostanze tossiche.

Un evento raro ma preoccupante

Questo evento solleva interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie. Sebbene episodi di intossicazione siano rari, è fondamentale che vengano adottate misure preventive per garantire un ambiente di lavoro sicuro. Le indagini in corso potrebbero fornire risposte importanti e contribuire a evitare situazioni simili in futuro.