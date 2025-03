Un 47enne italiano è stato arrestato dopo una serie di rapine nei supermercati milanesi.

Un arresto che fa notizia

Il 26 febbraio scorso, i carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno arrestato un 47enne italiano, noto per i suoi precedenti penali, accusato di aver commesso tre rapine a mano armata in supermercati della zona. L’operazione è stata condotta su ordine del gip di Lodi, a seguito di un’indagine approfondita che ha portato all’identificazione del sospetto attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Le modalità delle rapine

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, l’uomo si presentava nei supermercati indossando un casco integrale da motociclista, per rendersi irriconoscibile. Armato di pistola, minacciava i dipendenti e si impossessava del denaro presente nei registratori di cassa. Le rapine sono avvenute nei mesi di agosto e settembre 2024, colpendo i supermercati “Despar” e “Carrefour” a Locate di Triulzi, e il negozio “Tigotà” a Opera. In tutti i casi, il rapinatore fuggiva a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata, rendendo difficile la cattura.

La cattura e le prove

La svolta nelle indagini è arrivata grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso ai carabinieri di risalire all’identità del sospetto. Durante una perquisizione domiciliare, avvenuta lo scorso settembre, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato, trovato in possesso della pistola con matricola abrasa, utilizzata per le rapine, e del casco da motociclista. Questi elementi hanno confermato il suo coinvolgimento nelle azioni delittuose, portando così alla sua detenzione.

Un problema crescente

Questo caso evidenzia un problema crescente di criminalità nei centri urbani, dove le rapine a mano armata stanno diventando sempre più frequenti. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate nella lotta contro questo fenomeno, cercando di garantire la sicurezza dei cittadini e dei commercianti. La collaborazione tra le diverse agenzie di polizia e l’uso della tecnologia, come le telecamere di videosorveglianza, si rivelano fondamentali per prevenire e risolvere i crimini.