Un cittadino marocchino di 36 anni arrestato per spaccio di droga.

Un’operazione della polizia a Cesano Boscone

La serata di lunedì 24 febbraio ha visto un’importante operazione della polizia a Cesano Boscone, dove un cittadino marocchino di 36 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è iniziata nei pressi della stazione della metropolitana M1 di Bisceglie a Milano, dove una macchina “civetta” della polizia ha notato l’uomo in atteggiamenti sospetti.

Il blitz e la fuga dall’appartamento

Gli agenti, dopo aver seguito il 36enne fino a casa sua, hanno deciso di intervenire. Una volta giunti nell’abitazione di via dei Tigli, hanno notato un movimento insolito: una persona si era calata dalla finestra nel tentativo di fuggire. Questo gesto ha destato ulteriormente l’attenzione degli agenti, che hanno immediatamente avviato un controllo approfondito dell’appartamento.

Sequestri e prove schiaccianti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto due calzini contenenti alcuni grammi di cocaina e diverse banconote per un totale di 370 euro, trovate addosso all’arrestato. Ma la scoperta più significativa è avvenuta all’interno dell’appartamento, dove sono state trovate ulteriori banconote per circa mille euro e ben 65 grammi di cocaina. Tutto il materiale è stato sequestrato, confermando le accuse di spaccio nei confronti del 36enne.

Questo episodio mette in luce non solo l’attività di spaccio nella zona, ma anche l’efficacia delle operazioni di polizia nel contrastare il traffico di droga. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire attività illecite.