Una mattinata di disagi per il traffico milanese a causa di incidenti multipli.

Incidente sulla Tangenziale Est

Questa mattina, giovedì 29 febbraio, la Tangenziale Est di Milano ha vissuto un vero e proprio incubo per gli automobilisti. Un incidente che ha coinvolto più veicoli si è verificato intorno alle 5.30, bloccando il traffico nel tratto tra Barriera Sesto San Giovanni e Milano viale Forlanini. Le code hanno raggiunto i 10 chilometri, creando disagi significativi per chi si trovava in viaggio verso sud.

Interventi dei soccorritori

Immediato è stato l’intervento dei soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che hanno prestato assistenza a un uomo di 57 anni, rimasto ferito in modo lieve. La polizia stradale di Assago ha gestito la situazione, effettuando i rilievi necessari per comprendere la dinamica dell’incidente. Nel frattempo, il traffico ha subito pesanti rallentamenti, con automobilisti costretti a rimanere bloccati per ore.

Altri incidenti e disagi

Non solo sulla Tangenziale Est, ma anche sulla Tangenziale Ovest e sulla A4 si sono verificati altri incidenti. Sulla A4, nel tratto tra Cormano e Sesto, due giovani di 26 anni sono rimasti coinvolti in uno scontro poco dopo le 7 del mattino. Anche sulla Tangenziale Ovest, un incidente tra due auto ha causato lunghe file, con una donna di 58 anni che ha riportato ferite. Questi eventi hanno contribuito a creare un quadro di caos e disagi per il traffico milanese, già provato dalle condizioni meteorologiche e dall’ora di punta.