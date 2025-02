A Milano, sei sindacati si uniscono per protestare contro la violenza nei trasporti pubblici.

Un’agitazione che coinvolge diversi sindacati

La situazione dei trasporti pubblici a Milano si fa sempre più critica. Lunedì 24 febbraio, i mezzi Atm, tra cui metro, bus e tram, saranno a rischio a causa di uno sciopero proclamato dal sindacato Usb lavoro privato. Questa protesta, che ha radici profonde nella mancata convocazione per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli autoferrotranvieri, ha visto l’adesione di altri cinque sindacati, rendendo la situazione ancora più complessa.

Motivazioni alla base della protesta

Le organizzazioni sindacali, tra cui Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal e Ugl, hanno deciso di unirsi all’agitazione per esprimere la loro preoccupazione riguardo all’aumento degli atti di violenza nei confronti del personale addetto ai trasporti pubblici. Negli ultimi mesi, si è registrato un incremento significativo di aggressioni fisiche e verbali, che non solo mettono a rischio la sicurezza dei lavoratori, ma compromettono anche la qualità del servizio offerto ai passeggeri.

La sicurezza dei passeggeri in gioco

I sindacalisti avvertono che questi episodi di violenza causano danni fisici e psicologici ai lavoratori, creando un clima di paura e insicurezza. La situazione è diventata insostenibile e richiede un intervento immediato da parte delle istituzioni e del Gruppo Atm. La sicurezza dei passeggeri è direttamente collegata alla protezione dei lavoratori, e senza un ambiente di lavoro sicuro, la qualità del servizio di trasporto pubblico è destinata a deteriorarsi ulteriormente.

Richiesta di intervento urgente

Le organizzazioni sindacali chiedono un intervento risolutivo per affrontare questa emergenza di sicurezza. È fondamentale che le istituzioni prendano coscienza della gravità della situazione e adottino misure concrete per garantire la protezione dei lavoratori e la sicurezza dei passeggeri. Solo così si potrà ripristinare la fiducia nel servizio di trasporto pubblico e garantire un futuro più sicuro per tutti.