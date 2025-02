Il questore di Milano sospende la licenza per 15 giorni dopo ripetuti controlli e violazioni

Controlli e irregolarità: la situazione del Milano Alimentari

La recente sospensione della licenza del negozio “Milano Alimentari” in viale Romagna ha sollevato un acceso dibattito sulla sicurezza e la legalità degli esercizi commerciali nella capitale lombarda. Il provvedimento, emesso dal questore, è il risultato di un’attenta attività di monitoraggio da parte delle forze dell’ordine, che ha messo in luce una serie di irregolarità gravi, tra cui la presenza di sostanze stupefacenti e violazioni delle normative sanitarie.

Illeciti riscontrati durante i controlli

Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria hanno effettuato diversi controlli nel locale, riscontrando non solo la presenza di droga, ma anche condizioni igieniche inaccettabili. Durante un’ispezione, sono stati trovati due grammi di hashish in possesso di un avventore, insieme a dosi di cocaina e shaboo nascoste in un mobile. Inoltre, un bilancino di precisione e un tagliere sporco di sostanze stupefacenti hanno ulteriormente aggravato la situazione, portando all’indagine del titolare per la vendita di alimenti non genuini.

Un contesto di insicurezza e illegalità

Non è la prima volta che il Milano Alimentari finisce nel mirino delle autorità. Già a dicembre, il locale era stato segnalato per attività illecite, con la presenza di spacciatori e consumatori di droga che contribuivano a creare un clima di insicurezza nel quartiere, specialmente durante le ore notturne. La situazione è ulteriormente complicata da episodi di furto e violenza, con avventori con precedenti penali che frequentano il locale. Questo scenario ha spinto le forze dell’ordine a intensificare i controlli, culminando nella sospensione della licenza per 15 giorni.