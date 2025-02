La scomparsa di Fiorenzo Corona segna la fine di un'era per il bar Belle Aurore.

Un’icona milanese ci lascia

Martedì 25 febbraio, Milano dirà addio a Fiorenzo Corona, il leggendario proprietario del bar “Belle Aurore”, situato in via Castel Morrone. A 74 anni, Fiorenzo ha perso la sua battaglia contro le complicazioni di una polmonite, dopo aver affrontato un’operazione al cuore. La sua morte segna la fine di un’epoca per un locale che ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di milanesi.

Il bar Belle Aurore: un luogo senza tempo

Il “Belle Aurore” non è solo un bar; è un luogo che ha saputo mantenere intatta la propria identità nel corso degli anni. Con un’atmosfera che ricorda i bistrot parigini, Fiorenzo ha creato un ambiente accogliente e rilassato, lontano dalle tendenze moderne come l’apericena e la musica ad alto volume. Questo approccio ha permesso al locale di rimanere un rifugio per chi cerca un momento di tranquillità e convivialità, attirando una clientela variegata, dai politici agli artisti, fino agli studenti e ai residenti del quartiere.

Un’eredità da preservare

La scomparsa di Fiorenzo Corona solleva interrogativi sul futuro del “Belle Aurore”. Senza figli e con un’eredità così importante, è difficile prevedere cosa accadrà al locale. Tuttavia, Andrea Frateff-Gianni, barman di fiducia di Fiorenzo da vent’anni, ha già annunciato che il bar riaprirà, continuando a servire i clienti con la stessa passione e dedizione che hanno caratterizzato la gestione di Fiorenzo. La sua figura rimarrà sempre presente, non solo nei ricordi di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, ma anche nell’atmosfera unica che ha creato nel suo locale.