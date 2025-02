Un giovane di 22 anni è stato accoltellato nella notte a Pioltello, indagini in corso.

Un episodio di violenza a Pioltello

Nella notte tra sabato e domenica, precisamente il 23 febbraio, un grave episodio di violenza ha scosso la comunità di Pioltello, un comune situato nell’hinterland est di Milano. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato in via Aldo Moro, un’area che, purtroppo, ha visto in passato episodi simili. L’aggressione è avvenuta poco dopo l’1.30 del mattino, e le prime notizie sono state diffuse dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu).

Le indagini dei carabinieri

Immediatamente dopo l’accaduto, i carabinieri della compagnia di Pioltello sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso. La dinamica dell’aggressione è ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti e successivi all’accoltellamento. Gli investigatori stanno interrogando testimoni e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere informazioni utili per identificare l’aggressore.

Le condizioni del giovane ferito

Le condizioni del giovane accoltellato sono apparse subito serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha deciso di inviare un’ambulanza sul luogo dell’incidente. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio. Fortunatamente, le ultime notizie indicano che non è in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per le ferite riportate. Questo episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle città e sull’importanza di interventi mirati per prevenire la violenza giovanile.