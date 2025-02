La polizia ha sequestrato oltre 6mila euro e materiale per il confezionamento della droga.

Un arresto che fa discutere

La serata di venerdì 21 febbraio ha visto un’importante operazione delle forze dell’ordine a Cesano Boscone, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti e denaro contante. L’operazione è iniziata quando gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno notato il sospetto mentre si trovava nei pressi di un locale in via Roma. Durante il controllo, sono stati rinvenuti oltre dieci grammi di cocaina e circa 20 euro in contante, un chiaro segnale di attività illecita.

Scoperta la rete di spaccio

Il successivo approfondimento delle indagini ha portato gli agenti a perquisire l’abitazione dell’uomo a Corsico. Qui, la sorpresa è stata notevole: sono stati trovati e sequestrati ben 6.830 euro in contanti, insieme a materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga. Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli agenti riguardo l’attività di spaccio dell’individuo, un cittadino marocchino, che ora si trova in stato di arresto.

Il contesto della lotta alla droga

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro il traffico di droga nella regione. Le forze dell’ordine sono costantemente impegnate in operazioni di controllo e prevenzione, cercando di ridurre il fenomeno dello spaccio che affligge molte aree urbane. La presenza di sostanze stupefacenti, come la cocaina, rappresenta un grave problema sociale e sanitario, e ogni operazione di successo contribuisce a migliorare la sicurezza dei cittadini.