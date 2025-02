Un episodio di violenza in Città Studi scuote la comunità studentesca milanese.

Un grave episodio di violenza ha scosso la comunità studentesca di Milano, precisamente nel quartiere di Città Studi. Nella mattinata di sabato, poco prima delle sei, un giovane studente spagnolo di 22 anni, in Erasmus, è stato accoltellato mentre cercava di difendere un amico da un tentativo di rapina. La vittima, fortunatamente, non versa in gravi condizioni e dopo essere stata trasportata al Fatebenefratelli in codice giallo, dovrebbe essere dimessa nel corso della giornata.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane e il suo amico sono stati accerchiati da un gruppo di almeno tre ragazzi, descritti come nordafricani, che hanno tentato di rubare una collana d’oro. Quando il ventiduenne ha cercato di intervenire per difendere il suo amico, è stato colpito da un fendente sul fianco sinistro. Nonostante l’aggressione, i rapinatori sono fuggiti a mani vuote, lasciando la vittima in una situazione di emergenza.

Le indagini della polizia

Immediatamente dopo l’accaduto, le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’aggressione, in viale Romagna, tra via Pascoli e largo Rio De Janeiro. Gli agenti delle volanti hanno avviato le ricerche per identificare e catturare i responsabili. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di violenza giovanile che ha colpito Milano, con un altro caso recente di aggressione avvenuto nei pressi del Merlata Bloom. Le autorità stanno intensificando i controlli e le misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei cittadini e degli studenti.