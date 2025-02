Il presidente Fontana e altri leader regionali chiedono l'applicazione immediata delle norme sul federalismo fiscale.

La necessità di un federalismo fiscale reale

Negli ultimi anni, la Lombardia ha evidenziato l’urgenza di applicare le norme sul federalismo fiscale, già approvate, per garantire una gestione autonoma delle risorse. Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha sottolineato che è fondamentale permettere alle Province di affrontare le proprie esigenze amministrative con risorse proprie, senza dover dipendere continuamente dal Governo centrale. Questa situazione non solo limita l’efficienza dei servizi, ma crea anche un divario tra le diverse Regioni, alcune delle quali faticano a utilizzare i fondi disponibili.

Investimenti e utilizzo dei fondi europei

La Lombardia, grazie alla sua capacità di gestire i Fondi di coesione europei, si trova in una posizione privilegiata per investire in settori cruciali come il sostegno alle imprese e la formazione. Tuttavia, le difficoltà incontrate da altre Regioni nel gestire tali fondi non devono penalizzare chi, come la Lombardia, è in grado di utilizzarli efficacemente. Fontana ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla proposta di gestire i fondi di coesione a livello nazionale, affermando che ciò potrebbe compromettere lo sviluppo economico della Regione e la sua capacità di competere a livello internazionale.

Le conseguenze della riforma Delrio

La riforma Delrio ha avuto un impatto significativo sulla gestione delle Province, portando a una situazione di inefficienza e disorganizzazione. L’assessore regionale agli Enti Locali, Massimo Sertori, ha dichiarato che un miliardo di euro all’anno di tributi provinciali viene trasferito a Roma, senza essere utilizzato per le funzioni provinciali. Questo ha creato un vuoto nella gestione dei servizi locali, che sono essenziali per i cittadini. È necessario ripristinare un equilibrio che consenta alle Province di svolgere il loro ruolo fondamentale nella governance locale.

Un appello all’azione

Durante il convegno ‘La riforma delle province e il modello lombardo’, i leader regionali hanno ribadito l’importanza di una riforma che consenta una maggiore autonomia e una gestione diretta delle risorse. Fontana ha affermato che non ci sono motivazioni tecniche valide per continuare a rinviare l’applicazione delle norme sul federalismo fiscale. La Lombardia deve essere in grado di utilizzare le risorse raccolte per il bene dei propri cittadini e delle imprese, senza dover chiedere continuamente aiuto al Governo centrale. È tempo di agire e garantire che le Province possano operare in modo efficace per il bene della comunità.