Un incidente stradale causa disagi significativi per gli automobilisti in viaggio verso Torino.

Un giovedì da dimenticare per gli automobilisti

Giovedì mattina, l’autostrada A4 ha vissuto un momento di caos, con otto chilometri di coda che hanno messo a dura prova la pazienza di molti automobilisti diretti verso Torino. L’incidente, avvenuto tra le uscite Cormano e A8 Milano Certosa, ha coinvolto un camion e tre automobili, creando un ingorgo che ha iniziato a formarsi già dalle prime ore del mattino.

Dettagli sull’incidente

Il sinistro si è verificato all’altezza del km 126 e 700, e ha richiesto l’intervento immediato di un’ambulanza in codice giallo per soccorrere un uomo di 56 anni, fortunatamente rimasto ferito in modo non grave. Le operazioni di rilievo e gestione del traffico sono state affidate al personale della polizia stradale di Novate, che ha lavorato per ripristinare la normale circolazione il prima possibile.

Consigli per gli automobilisti

Autostrade per l’Italia ha emesso un avviso per gli automobilisti in viaggio verso Torino, suggerendo di uscire a Monza e di utilizzare la A52 Tangenziale Nord di Milano, per poi rientrare in A8 Milano-Varese allo svincolo Fiera. Questa deviazione è stata raccomandata per evitare ulteriori disagi e per facilitare il deflusso del traffico. Nonostante il traffico defluisca su tre corsie, la situazione rimane critica e si prevede un aumento delle code nelle ore successive.

La situazione attuale

Attualmente, il traffico sulla A4 Milano-Brescia continua a essere congestionato, con lunghe attese per chi si trova nel tratto tra Milano est e il bivio di Viale Certosa. La presenza di mezzi di soccorso meccanico e sanitari sul posto è fondamentale per garantire la sicurezza e il pronto intervento in caso di ulteriori necessità. Gli automobilisti sono invitati a mantenere la calma e a seguire le indicazioni del personale presente.