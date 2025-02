Il fotografo coinvolto in un episodio controverso durante un permesso di uscita.

Il contesto dell’evasione dai domiciliari

Fabrizio Corona, noto fotografo e influencer, è tornato al centro dell’attenzione mediatica a causa di un episodio controverso avvenuto a Genova. Nel mese di ottobre 2021, l’ex re dei paparazzi è stato fermato dalle fiamme gialle mentre si trovava in un locale del centro, in compagnia di amici. Questo evento ha sollevato interrogativi riguardo alla sua condotta durante il periodo di detenzione domiciliare, un tema che ha attirato l’interesse di molti, non solo per la sua notorietà, ma anche per le implicazioni legali che ne derivano.

Il permesso di uscita e la deviazione

Secondo le informazioni emerse, Corona aveva ricevuto un permesso per spostarsi da Milano a Roma, ma ha deciso di deviare il suo percorso, recandosi a Genova per una cena. L’avvocato Ivano Chiesa ha sostenuto che non si trattava di un tentativo di fuga, ma piuttosto di un malinteso riguardo ai termini del permesso. Chiesa ha dichiarato che il suo assistito ha frainteso le indicazioni e che, pertanto, è uscito dalla sua abitazione tre ore prima del previsto. Questo errore, secondo il legale, non implica alcuna intenzione di eludere la giustizia.

Le dichiarazioni dell’avvocato e le scuse di Corona

Durante il processo, l’avvocato Chiesa ha chiarito che Fabrizio Corona si è scusato per l’accaduto, sottolineando che non c’era alcuna volontà di infrangere le regole. La difesa ha cercato di mettere in luce il fatto che l’ex re dei paparazzi non ha agito con malizia, ma piuttosto in seguito a un errore di interpretazione. Questo aspetto potrebbe giocare un ruolo cruciale nel processo, poiché la volontà di rispettare le normative è un elemento fondamentale in casi di questo tipo. La questione rimane aperta e il processo continua, con l’opinione pubblica che segue con attenzione gli sviluppi.