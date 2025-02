Il Comune di Milano avvia il processo di chiusura del campo rom di via Chiesa Rossa dopo l'episodio di violenza.

Un episodio di violenza che scuote Milano

Il , Milano è stata scossa da un grave episodio di violenza che ha coinvolto due residenti del campo rom di via Chiesa Rossa. Marco D., 59 anni, e suo figlio Kevin, 29 anni, sono stati colpiti da colpi di pistola in un agguato avvenuto all’interno del campo. Fortunatamente, entrambi non sono in pericolo di vita e si sono recati autonomamente in ospedale. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sul degrado ambientale che caratterizzano queste aree.

Il piano del Comune per la chiusura del campo

In seguito a questo episodio, l’assessore alla Sicurezza Marco Granelli ha confermato l’impegno del Comune di Milano per il superamento del campo rom di via Chiesa Rossa. Già nel 2012, il Comune aveva avviato un percorso di chiusura dei campi rom, e nel 2024 aveva già chiuso il campo di via Bonfadini. La decisione di chiudere il campo di via Chiesa Rossa è stata presa in seguito a un incontro del Comitato ordine e sicurezza pubblica, dove sono emerse le problematiche di sicurezza e di degrado ambientale.

Un percorso complesso ma necessario

Il processo di chiusura del campo rom di via Chiesa Rossa non sarà immediato. Come già avvenuto per altri campi, il Comune prevede un percorso di alcuni mesi per esaminare le situazioni sociali delle famiglie, in particolare quelle con minori. L’obiettivo è garantire un supporto adeguato a chi vive in condizioni di degrado, offrendo opportunità di integrazione e legalità. L’assessore Granelli ha sottolineato che la chiusura dei campi rom è un passo fondamentale per migliorare la qualità della vita e la sicurezza nella città.

Le sfide future e la responsabilità sociale

La chiusura del campo rom di via Chiesa Rossa rappresenta solo una parte di un problema più ampio. Milano ha affrontato nel corso degli anni la presenza di campi rom autorizzati e irregolari, e la situazione attuale richiede un approccio integrato che coinvolga le istituzioni e le associazioni locali. È fondamentale lavorare insieme per creare percorsi di legalità e responsabilità, garantendo che le famiglie coinvolte non siano lasciate sole in questo processo. La sicurezza e il benessere dei cittadini devono essere al centro delle politiche pubbliche, e la chiusura dei campi rom è un passo verso un futuro migliore per tutti.