Un principio d'incendio in via Boffalora ha causato lievi intossicazioni, ma nessun ferito grave.

Un principio d’incendio all’alba

Martedì 18 febbraio, all’alba, un laboratorio di pasticceria situato in via Boffalora, nella zona di Gratosoglio a Milano, è stato teatro di un principio d’incendio che ha destato preoccupazione tra i residenti. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, sono state domate dai vigili del fuoco in pochi minuti, evitando così conseguenze più gravi. L’episodio si è verificato poco prima delle 7 del mattino, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Le forze dell’ordine e i soccorritori del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero originate da una cella frigorifera all’interno del laboratorio. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma quattro persone, tra cui tre donne di età compresa tra i 44 e i 73 anni e un uomo di 60 anni, hanno riportato lievi intossicazioni a causa del fumo. Questi individui sono stati valutati dai sanitari, ma hanno rifiutato di essere trasportati al pronto soccorso.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno attualmente indagando sull’accaduto per chiarire le cause esatte dell’incendio. La rapidità dell’intervento dei vigili del fuoco ha sicuramente contribuito a limitare i danni e a garantire la sicurezza delle persone presenti. Questo episodio mette in evidenza l’importanza di avere procedure di sicurezza adeguate nei luoghi di lavoro, in particolare in quelli che trattano materiali potenzialmente pericolosi come quelli utilizzati in un laboratorio di pasticceria.