La procura di Milano richiede misure cautelari per tre architetti coinvolti in un'inchiesta.

Un caso di turbativa d’asta e false attestazioni

Il mondo dell’architettura milanese è scosso da un’inchiesta che coinvolge noti professionisti del settore. Gli architetti Stefano Boeri, Cino Zucchi e Pier Paolo Tamburelli sono indagati per turbativa d’asta e false attestazioni, in relazione all’assegnazione del progetto della nuova Biblioteca europea d’informazione e cultura (Beic). La procura di Milano aveva richiesto misure di arresto domiciliare, ma il giudice per le indagini preliminari ha optato per un’interdittiva, seguendo la nuova procedura di interrogatorio preventivo. Questo sviluppo segna una fase cruciale nel procedimento penale, dove si cerca di bilanciare le esigenze di giustizia con i diritti degli indagati.

Le misure interdittive imposte

Per quanto riguarda le misure interdittive, per Boeri e Tamburelli è stato disposto un divieto di un anno di partecipare a commissioni giudicatrici per appalti pubblici, sia come docenti universitari che come professionisti. Inoltre, non potranno concludere contratti con la pubblica amministrazione, eccetto per prestazioni di pubblico servizio. Questa decisione ha un impatto significativo sulla loro carriera e sulla loro reputazione nel settore. D’altro canto, Zucchi ha ricevuto un’interdittiva più leggera, limitata a otto mesi e riguardante solo la partecipazione a commissioni giudicatrici.

Il futuro dell’inchiesta e le possibili conseguenze

Nonostante le misure adottate, la situazione per gli altri indagati, Angelo Lunati e Giancarlo Floridi, sembra meno grave. I pubblici ministeri avevano richiesto misure interdittive anche per loro, ma il giudice ha respinto l’istanza. Questo potrebbe indicare una differenza nella gravità delle accuse o nella solidità delle prove contro di loro. Le decisioni prese sono appellabili al tribunale del Riesame, il che significa che la battaglia legale è tutt’altro che conclusa. La comunità architettonica e il pubblico osservano con attenzione gli sviluppi di questo caso, che potrebbe avere ripercussioni significative sul modo in cui vengono gestiti i progetti pubblici e le assegnazioni in futuro.