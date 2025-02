Un cittadino georgiano di 24 anni è stato arrestato dopo aver rubato un cellulare in stazione.

Un furto audace in pieno giorno

Sabato pomeriggio, la stazione di Milano Centrale è stata teatro di un furto aggravato che ha visto coinvolto un cittadino georgiano di 24 anni. Gli agenti della polizia ferroviaria, in servizio di pattugliamento, hanno notato un uomo che si muoveva con un atteggiamento sospetto all’interno di un ristorante situato nella stazione. Questo comportamento ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di monitorare la situazione.

La dinamica del furto

Il giovane, approfittando di un momento di distrazione della vittima, ha rapidamente afferrato un cellulare che era custodito all’interno della giacca di un cliente. In un attimo, il ladro è fuggito, ma la sua corsa è stata interrotta dagli agenti che avevano assistito all’intera scena. Grazie alla prontezza degli agenti, il cellulare è stato restituito al legittimo proprietario, evitando così che il furto andasse a buon fine.

Le conseguenze legali

Dopo essere stato fermato, il 24enne è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della questura di Milano. Qui, è rimasto in attesa di un giudizio con rito direttissimo. Questo episodio mette in luce non solo la rapidità con cui i furti possono avvenire, ma anche l’importanza della presenza delle forze dell’ordine nelle aree ad alta affluenza come le stazioni ferroviarie. La polizia continua a intensificare i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti, specialmente in luoghi affollati.