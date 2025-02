Il sindacato Usb annuncia scioperi di 24 ore nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale.

Le agitazioni annunciate dal sindacato Usb

Il mese di febbraio si preannuncia ricco di tensioni nel settore dei trasporti, con il sindacato Usb lavoro privato che ha proclamato una serie di scioperi. Dopo le recenti interruzioni nel servizio ferroviario e nel trasporto pubblico, i lavoratori si preparano a fermarsi per 24 ore in due distinte giornate. La prima protesta coinvolgerà il settore ferroviario, con un’astensione dal lavoro che inizierà alle 21 di sabato 22 febbraio e terminerà alle 20.59 di domenica 23. Questo sciopero interesserà tutto il personale delle aziende ferroviarie, comprese Trenitalia e Trenord, che al momento non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo all’agitazione.

Impatto sui passeggeri e sulle aziende

Le conseguenze di queste agitazioni si faranno sentire in modo significativo, soprattutto considerando che il primo giorno di sciopero coincide con un giorno festivo. Non sono previste fasce orarie di garanzia per i passeggeri, il che significa che i viaggiatori potrebbero trovarsi in difficoltà nel pianificare i propri spostamenti. La seconda giornata di sciopero, prevista per lunedì 24 febbraio, riguarderà il personale del trasporto pubblico locale. In questo caso, le fasce orarie garantite saranno rispettate, ma gli orari di agitazione varieranno a seconda delle città, creando ulteriore confusione per gli utenti.

Le recenti proteste e la risposta delle aziende

Milano è stata recentemente teatro di proteste da parte dei dipendenti Atm, che hanno manifestato il giorno di San Valentino. Nonostante le agitazioni, l’azienda non ha ancora confermato ufficialmente lo sciopero indetto dal sindacato Usb. Tuttavia, è importante notare che, in genere, le fasce orarie garantite per i mezzi pubblici a Milano vanno dall’apertura fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Questo lascia un ampio margine di incertezza per i pendolari, che dovranno prestare attenzione agli sviluppi futuri e alle comunicazioni ufficiali delle aziende coinvolte.