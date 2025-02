Due incidenti stradali in un'ora portano via quattro persone in Lombardia.

Un sabato tragico per la Lombardia

Il sabato mattina in Lombardia si è trasformato in un incubo, con due incidenti stradali che hanno portato via quattro vite in meno di un’ora. Dalle 5.30 alle 6.40, le strade della regione hanno visto la morte di due giovani e di due adulti, un evento che ha scosso profondamente le comunità locali. I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono intervenuti tempestivamente, ma per le vittime non c’era nulla da fare.

Il primo incidente: una collisione mortale

Il primo tragico evento si è verificato lungo la Statale 42 del Tonale e della Mendola, nel comune di Brusaporto, in provincia di Bergamo. Qui, uno scontro tra due auto ha causato la morte di un ragazzo di 24 anni e di un uomo di 56 anni. Le squadre di emergenza, composte da ambulanze e un’automedica, sono arrivate sul posto, ma purtroppo non hanno potuto salvare nessuno dei due. La Statale è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire le operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza della zona.

Il secondo incidente: un altro dramma

Alle 6.40, a Gravellona Lomellina, a pochi chilometri da Abbiategrasso, un secondo incidente ha avuto luogo, coinvolgendo altre due auto. Questa volta, a perdere la vita sono stati un uomo di 29 anni e una donna di 52 anni. Anche in questo caso, l’Agenzia regionale emergenza urgenza è intervenuta con quattro equipaggi, ma per i conducenti non c’era nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Vigevano sono stati chiamati per ricostruire la dinamica dell’incidente e per raccogliere testimonianze utili.

Un appello alla sicurezza stradale

Questi tragici eventi pongono nuovamente l’accento sulla necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale. Ogni anno, migliaia di persone perdono la vita o subiscono gravi infortuni a causa di incidenti stradali. È fondamentale che tutti gli utenti della strada rispettino le norme e adottino comportamenti responsabili per prevenire simili tragedie. La comunità lombarda è in lutto e si stringe attorno alle famiglie delle vittime, sperando che eventi del genere possano essere evitati in futuro.