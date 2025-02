Un tragico incidente stradale segna la comunità di Marone e la vita di una famiglia già colpita da lutti.

Un incidente fatale

La comunità di Marone è in lutto per la tragica scomparsa di Marco Contessi, un uomo di 40 anni, padre di tre figli, che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio nella galleria Vello 1 lungo la Strada provinciale 510. Marco viaggiava a bordo della sua Renault Clio insieme alla compagna Claudia quando, per cause ancora da accertare, è avvenuto un violento impatto con una Lancia Ypsilon. L’incidente ha avuto esiti devastanti: Marco è morto sul colpo, lasciando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari.

Il dolore di una famiglia già provata

Marco non era solo un padre affettuoso, ma anche un figlio e un fratello amato. La sua scomparsa si aggiunge a una serie di lutti che hanno colpito la sua famiglia. Nel 1992, il fratello maggiore Aldo era morto in un incidente stradale in moto, un evento che aveva già segnato profondamente la vita dei Contessi. Pochi anni fa, la prematura scomparsa del padre ha ulteriormente aggravato il dolore di questa famiglia. Oggi, la madre Giacomina e la sorella Silvia si trovano a dover affrontare un nuovo, inaccettabile lutto, mentre i tre figli di Marco, l’ultimo dei quali è nato solo lo scorso ottobre, cresceranno senza la figura paterna.

Le conseguenze legali dell’incidente

Il conducente della Lancia Ypsilon, un ventisettenne residente a Darfo, è risultato positivo al test della droga ed è stato arrestato per omicidio stradale. Dopo essere stato dimesso dall’ospedale, è stato trasferito in carcere, dove attende l’interrogatorio di convalida. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull’uso di sostanze stupefacenti alla guida, temi che richiedono una riflessione profonda da parte della comunità e delle istituzioni. La vita di Marco Contessi, spezzata in un attimo, rappresenta un tragico monito sulla fragilità dell’esistenza e sull’importanza di una guida responsabile.