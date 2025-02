Un agguato a colpi di pistola ha scosso il quartiere di piazzale Gambara.

Il drammatico evento in piazzale Gambara

Sabato sera, attorno alle 18.30, il quartiere di piazzale Gambara a Milano è stato teatro di una sparatoria che ha lasciato un bilancio tragico: un uomo di 49 anni è stato ucciso e un altro di 26 anni è rimasto gravemente ferito. L’episodio è avvenuto all’interno di un panificio, un luogo che normalmente evoca immagini di convivialità e dolcezza, ma che in questo caso è diventato il palcoscenico di un agguato.

La dinamica dell’agguato

Secondo le prime ricostruzioni, il killer avrebbe fatto irruzione nel panificio poco dopo l’arrivo delle sue vittime, due uomini di origine ucraina. Mentre il titolare del locale stava preparando le pietanze per i clienti, il sicario ha aperto il fuoco, colpendo mortalmente il quarantanovenne e ferendo gravemente il ventiseienne. La scena è stata descritta come agghiacciante, con una grossa macchia di sangue che rimaneva sul pavimento, segno della violenza dell’atto.

Intervento delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo la sparatoria, la polizia di Stato è intervenuta sul posto, avviando le indagini per identificare e catturare il responsabile. Gli agenti della Scientifica hanno effettuato rilievi per raccogliere prove e testimonianze, mentre i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) hanno trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale San Carlo. Il quarantanovenne, nonostante i tentativi di soccorso, è stato dichiarato morto poco dopo il suo arrivo al Policlinico di Milano.

Un quartiere sotto shock

Questo tragico evento ha scosso profondamente la comunità locale, abituata a vivere in un ambiente tranquillo. La panetteria, che porta il nome di Panificio Pasticceria, si trova in una zona centrale, a pochi passi dalla fermata della metro M1 di Gambara. La presenza di un omicidio in un luogo così familiare ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che ora si chiedono quali misure di sicurezza possano essere adottate per prevenire simili episodi in futuro.

Le indagini proseguono

Le autorità stanno lavorando senza sosta per fare luce su questo agguato. Le indagini si concentrano non solo sull’identificazione del killer, ma anche sulla motivazione che ha portato a un atto così violento. Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando i testimoni presenti al momento della sparatoria. La speranza è di ottenere risposte rapide per restituire un senso di sicurezza alla comunità di Milano.