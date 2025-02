La polizia scopre un locale che operava come discoteca abusiva, scattato il sequestro.

Il sequestro del Canteen: un’operazione della polizia

Il Canteen, situato in via Archimede 10 a Milano, è stato recentemente sequestrato dalla polizia per aver violato numerose normative. Gli agenti del Commissariato Monforte Vittoria, dopo aver effettuato indagini sotto copertura, hanno scoperto che il locale era stato trasformato in una discoteca abusiva, con tanto di DJ e musica dal vivo. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la legalità delle attività di intrattenimento nella città.

Le violazioni riscontrate

Durante l’operazione, che si è svolta nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti hanno riscontrato una situazione di sovraffollamento, con circa 250 clienti presenti nel locale. La presenza di un DJ e la musica ad alto volume hanno contribuito a creare un’atmosfera da discoteca, nonostante il locale non avesse le autorizzazioni necessarie per operare come tale. I poliziotti, insieme ai vigili del fuoco e al personale dell’Agenzia tutela della salute (Ats), hanno constatato anche gravi violazioni in materia di sicurezza antincendio e igienico-sanitaria.

Le conseguenze del sequestro

Il sequestro del Canteen non è solo una questione di rispetto delle normative, ma anche una misura necessaria per garantire la sicurezza dei cittadini. I vigili del fuoco hanno redatto un verbale per le violazioni riscontrate, mentre l’Ats ha emesso un provvedimento di chiusura per l’attività di somministrazione di alimenti. Questo provvedimento rimarrà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igiene. Inoltre, gli agenti della Divisione amministrativa sociale procederanno a contestare l’attività di controllo non autorizzata, evidenziando l’importanza di operare nel rispetto delle leggi.