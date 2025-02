Previsioni meteo avverse a Milano: allerta gialla per vento forte e raccomandazioni per i cittadini.

Situazione meteo a Milano per San Valentino

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Milano si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche avverse. Il Centro operativo comunale della Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per vento forte, che inizierà alle 6 del mattino e proseguirà per tutta la giornata. Le previsioni indicano raffiche di vento che potrebbero raggiungere i 85 km/h, creando potenziali rischi per la sicurezza dei cittadini.

Raccomandazioni per i cittadini

In vista dell’allerta, Palazzo Marino ha diramato alcune raccomandazioni importanti per i residenti. È consigliato evitare di sostare sotto gli alberi e nei viali alberati, così come nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. Inoltre, è fondamentale mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi, poiché il vento potrebbe spostarli o farli cadere, creando pericoli per chi si trova nelle vicinanze.

Monitoraggio e interventi della Protezione civile

Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile è attivo per monitorare la situazione e coordinare eventuali interventi in città. Gli esperti meteorologici prevedono un rapido rinforzo del vento da Nord già dal mattino, specialmente sulle Alpi e Prealpi, con picchi di intensità che potrebbero colpire anche le aree pianeggianti. Dalla tarda mattinata, i venti si intensificheranno ulteriormente, in particolare nei settori orientali delle Prealpi e lungo le coste del Lago di Garda.

Previsioni per il pomeriggio e la sera

Nel pomeriggio, si prevede una progressiva attenuazione del vento su tutta la regione, con venti che diventeranno deboli o molto deboli in serata sulla pianura. Tuttavia, i venti moderati continueranno a interessare le quote medio-alte delle Alpi Retiche e dell’Appennino. È importante rimanere informati e seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la propria sicurezza durante questa giornata di maltempo.