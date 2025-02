Una vita dedicata alla famiglia e alla comunità, ci lascia a 101 anni.

Una vita di dedizione e amore

Paola Guida Brichetto Arnaboldi, madre della nota politica Letizia Moratti, si è spenta all’età di 101 anni nella sua casa di Milano. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità, che la ricordava per la sua dedizione alla famiglia e il suo impegno sociale. Originaria del cremonese, Paola ha vissuto una vita ricca di esperienze e relazioni significative, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta.

Un legame speciale con la famiglia

Paola ha sempre avuto un forte legame con la sua famiglia. Il suo cognome, Brichetto Arnaboldi, è stato trasmesso dal marito, un gesto che simboleggia l’importanza dei legami familiari. Anche la figlia Letizia ha seguito questa tradizione, dimostrando quanto fosse centrale la famiglia nella vita di Paola. La sua figura materna è stata un faro di supporto e amore, non solo per Letizia, ma anche per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio tra amici, conoscenti e membri della comunità politica. Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, ha espresso le sue condoglianze, sottolineando quanto fosse amata e rispettata. “A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia esprimo il più sincero cordoglio all’on. Letizia Moratti per la perdita della mamma. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore”, ha dichiarato. Questo tributo evidenzia il profondo rispetto e affetto che Paola ha suscitato in chi la circondava.