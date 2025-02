Un 35enne albanese fermato con cocaina e contante in un'operazione di polizia

Un inseguimento che porta all’arresto

Nel pomeriggio di un giorno qualsiasi a Milano, la Squadra Mobile ha messo in atto un’operazione di monitoraggio che ha portato all’arresto di un uomo di 35 anni, di origine albanese. Gli agenti, attenti e pronti a intervenire, hanno seguito un’autovettura sospetta. Dopo aver parcheggiato in via Marinella, il soggetto ha aperto un’altra auto, segno di un comportamento poco chiaro e potenzialmente criminale.

Il lancio sospetto e la perquisizione

Proseguendo il loro inseguimento, gli agenti hanno notato un’azione repentina: l’uomo ha abbassato il finestrino e ha lanciato un oggetto. Questo gesto ha immediatamente attirato l’attenzione della polizia, che ha deciso di fermarlo in piazzale Loreto. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti 630 euro in contante, un chiaro segnale di attività illecite. Ma non è tutto: all’interno dell’auto sono stati trovati 0,80 grammi di cocaina, un quantitativo che ha confermato i sospetti degli agenti.

Scoperte ulteriori evidenze di traffico di droga

Le indagini non si sono fermate qui. Gli agenti hanno deciso di controllare anche la zona in cui l’uomo aveva lanciato l’oggetto dal finestrino. Qui, in via Sabaudia, hanno trovato un’altra bustina contenente 13 grammi di cocaina. Ma la scoperta più significativa è avvenuta durante la perquisizione dell’altra auto, parcheggiata in via Marinella. Sotto il sedile passeggero anteriore, in una pochette, sono state rinvenute ben 15 buste, ognuna contenente circa dieci dosi di cocaina, per un totale di 200 grammi. Un carico notevole che ha messo in luce l’operatività del 35enne nel traffico di sostanze stupefacenti.