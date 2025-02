Le aggressioni ai dipendenti Atm mettono in luce la necessità di interventi urgenti.

Un episodio allarmante

Recentemente, un dipendente dell’Atm è stato aggredito all’interno del deposito di viale Molise da una banda di rapinatori. L’uomo ha riportato ferite significative, in particolare una vistosa lesione al collo, e è stato immediatamente trasportato al Policlinico per ricevere le cure necessarie. Questo episodio evidenzia un problema crescente che affligge il settore del trasporto pubblico a Milano, dove le aggressioni ai conducenti stanno diventando una realtà quotidiana.

La reazione delle istituzioni

La notizia dell’aggressione è stata riportata da Mattia Ferrarese ed Ettore Vairo, esponenti di Fratelli d’Italia Milano, che hanno espresso la loro solidarietà al lavoratore colpito. Hanno sottolineato l’importanza di lasciare alle forze dell’ordine il compito di indagare sull’accaduto, utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Tuttavia, hanno anche evidenziato la necessità di un intervento più deciso da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico.

Un problema sistemico

Le aggressioni ai conducenti di mezzi pubblici non sono un fenomeno isolato, ma rappresentano un problema sistemico che richiede un’attenzione urgente. I rappresentanti di Fratelli d’Italia hanno dichiarato che è fondamentale avviare un tavolo interforze con la Questura e la Prefettura per discutere soluzioni concrete e realizzabili. La sicurezza dei professionisti che ogni giorno garantiscono gli spostamenti di milioni di pendolari e turisti deve diventare una priorità assoluta. È necessario che gli assessorati alla sicurezza e alla mobilità del Comune di Milano si facciano promotori di iniziative che possano realmente migliorare la situazione.

La necessità di un cambiamento

In un contesto in cui la violenza sembra essere in aumento, è imperativo che le istituzioni si attivino per proteggere i lavoratori del trasporto pubblico. La tutela di questi professionisti non è solo una questione di sicurezza, ma anche di rispetto per il loro lavoro e per il servizio che offrono alla comunità. È tempo di agire e di garantire che episodi come quello di viale Molise non si ripetano, creando un ambiente di lavoro più sicuro e dignitoso per tutti.