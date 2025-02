Un dipendente Atm aggredito da una banda di rapinatori: la sicurezza è una priorità

Un episodio di violenza in pieno giorno

All’alba di sabato 8 febbraio, un dipendente Atm di 50 anni è stato vittima di un’aggressione da parte di una banda di rapinatori all’interno del deposito di viale Molise a Milano. L’episodio, avvenuto intorno alle 5 del mattino, ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico. Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate in accertamenti per fare luce sull’accaduto.

Le conseguenze dell’aggressione

Il 50enne, stabilizzato dai soccorritori del 118, è stato trasportato in codice verde al Policlinico per ulteriori accertamenti. Secondo le prime informazioni, l’uomo ha riportato una vistosa ferita al collo, ma fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Questo episodio evidenzia il rischio crescente che i lavoratori del settore pubblico affrontano quotidianamente, esponendoli a situazioni di pericolo.

La risposta delle istituzioni

Mattia Ferrarese ed Ettore Vairo, esponenti di Fratelli d’Italia Milano, hanno espresso solidarietà al dipendente aggredito e hanno sottolineato l’importanza di garantire la sicurezza dei lavoratori del trasporto pubblico. “Lasciamo alle Forze dell’Ordine l’onere delle indagini, attraverso le immagini di videosorveglianza installate sui mezzi”, hanno dichiarato. Hanno anche evidenziato la necessità di un tavolo interforze con la Questura e la Prefettura per discutere soluzioni concrete e proposte realizzabili per migliorare la sicurezza.

Un problema crescente

Le aggressioni ai conducenti di mezzi pubblici sono diventate una realtà quotidiana allarmante. Questo episodio non è isolato, ma rappresenta un trend preoccupante che richiede un’attenzione immediata. La tutela dei professionisti che ogni giorno garantiscono gli spostamenti di milioni di pendolari e turisti deve diventare una priorità assoluta. Le istituzioni devono agire con determinazione per proteggere questi lavoratori e garantire un ambiente di lavoro sicuro.