Una donna di 34 anni è stata arrestata dopo un tentativo di furto in un centro commerciale milanese.

Un pomeriggio di tensione al Merlata Bloom

Nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio, il Merlata Bloom di Milano è stato teatro di un episodio di tentata rapina che ha coinvolto una donna di 34 anni, cittadina peruviana. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, quando la donna, insieme a un complice, ha cercato di rubare il telefono a una connazionale di 54 anni. La situazione si è rapidamente trasformata in un’aggressione, ma la vittima ha reagito con prontezza, riuscendo a sventare il furto.

La dinamica dell’evento

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia, la donna e il suo complice avrebbero agito in modo coordinato, cercando di sopraffare la vittima per impossessarsi dello smartphone. Tuttavia, la reazione della donna ha fatto fallire il loro piano. La scena ha attirato l’attenzione di altri clienti del centro commerciale, che hanno immediatamente allertato le autorità. La chiamata al numero di emergenza 112 ha portato all’intervento di una volante del commissariato Sempione, che ha raggiunto il luogo dell’incidente in tempi rapidi.

Arresto e conseguenze legali

All’arrivo della polizia, il complice della donna era già fuggito, ma la 34enne è stata prontamente arrestata. Dopo l’arresto, è stata condotta nelle camere di sicurezza della questura, dove è stata trattenuta in attesa dell’udienza direttissima. Questo episodio mette in luce non solo il problema della criminalità nei centri commerciali, ma anche l’importanza della reazione dei cittadini e della prontezza delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.