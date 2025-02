Un'indagine complessa tra contraddizioni e prove video nel misterioso caso di omicidio

Un omicidio che ha scosso Milano

La scomparsa di Jhoanna Nataly Quintanilla, avvenuta il 24 gennaio a Milano, ha sollevato un velo di mistero e angoscia. Il compagno della donna, Pablo Gonzalez Rivas, è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La vicenda si complica ulteriormente con l’emergere di prove video che mettono in discussione la versione fornita dall’indagato.

Le contraddizioni di Pablo Gonzalez Rivas

Durante l’interrogatorio, Rivas ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma le sue dichiarazioni iniziali non hanno convinto gli inquirenti. L’uomo ha raccontato che la notte della scomparsa, Jhoanna stava chattando con un’amica mentre lui dormiva. Tuttavia, le telecamere di sorveglianza mostrano un’altra realtà: la donna non ha mai lasciato il loro appartamento. Le immagini rivelano Rivas mentre trasporta un borsone, che si sospetta contenesse il corpo della compagna.

Le indagini e le prove video

Le indagini si sono concentrate sull’area di Cassano d’Adda, dove si ipotizza che il corpo di Jhoanna possa essere stato gettato nel fiume Adda. Le telecamere hanno registrato il percorso dell’auto di Rivas, che ha lasciato Milano per dirigersi verso la località sospetta. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato all’omicidio, esaminando anche la possibilità che il delitto fosse premeditato. Le contraddizioni nelle dichiarazioni di Rivas, unite alla mancanza di un motivo chiaro per la scomparsa della donna, alimentano i sospetti su di lui.

Un caso che solleva interrogativi

Il caso di Jhoanna Nataly Quintanilla non è solo un omicidio, ma un intricato puzzle di emozioni, relazioni e segreti. Le amiche della vittima hanno smentito le affermazioni di Rivas riguardo a problemi di lavoro e depressione, sottolineando che Jhoanna stava per intraprendere un nuovo percorso lavorativo. La tempistica della denuncia di scomparsa, avvenuta solo sette giorni dopo, solleva ulteriori interrogativi sulla sincerità dell’indagato. Gli inquirenti stanno ora cercando di capire se Rivas avesse una vita segreta e quali siano stati i reali motivi dietro questo tragico evento.