Freddo, pioggia e nuvole copriranno Milano per diversi giorni.

Un weekend all’insegna del maltempo

Il maltempo si prepara a dominare il weekend a Milano, portando con sé temperature rigide e cieli grigi. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, un vortice di bassa pressione si è formato nelle Baleari e si muoverà lentamente verso sudest, influenzando il clima non solo della Lombardia, ma anche delle regioni circostanti. Questo fenomeno meteorologico è destinato a portare piogge e nevicate, rendendo l’atmosfera invernale particolarmente intensa.

Previsioni dettagliate per Milano

Le previsioni indicano che il maltempo continuerà a farsi sentire anche nei giorni successivi. Le temperature a Milano oscilleranno tra i 5 e i 7°C fino a mercoledì, con cieli nuvolosi che non daranno tregua. La pioggia sarà la protagonista indiscussa, ma non mancheranno anche nevicate in montagna, specialmente sulle Alpi, dove si prevedono fiocchi fino a bassa quota nelle prime ore del mattino. Tuttavia, con il passare delle ore, le temperature tenderanno a risalire, portando a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Un timido sole in arrivo

Nonostante il maltempo, ci sono buone notizie per gli amanti del sole: a partire da venerdì, giorno di San Valentino, potrebbero apparire timidi raggi di sole, portando un po’ di speranza e leggerezza dopo giorni di pioggia e freddo. Questo cambiamento potrebbe incoraggiare i milanesi a uscire e godere di qualche momento all’aria aperta, anche se le temperature rimarranno fresche. È importante tenere d’occhio le previsioni, poiché le condizioni meteorologiche possono variare rapidamente.