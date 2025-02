Furto di cellulare a Milano: arrestata ladra bulgara

Una donna di 65 anni vittima di furto ha segnalato la ladra agli agenti di polizia.

Un furto audace in pieno giorno

Mercoledì 5 febbraio, intorno alle 12.20, Milano è stata teatro di un furto audace che ha visto coinvolta una donna di 65 anni, vittima di un furto di cellulare in via Imbonati. La vittima, una cittadina cinese, si è trovata in una situazione di grande paura e preoccupazione quando una ladra le ha sottratto il telefono in un attimo. Questo episodio mette in luce non solo la vulnerabilità delle persone anziane, ma anche l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine nel rispondere a tali situazioni.

La reazione tempestiva della polizia

Fortunatamente, la vittima ha avuto la lucidità di chiedere aiuto agli agenti di polizia in pattugliamento. Con grande determinazione, ha indicato la ladra, permettendo così agli agenti di intervenire rapidamente. La polizia, scesa dalla vettura di servizio, ha immediatamente iniziato a inseguire la malvivente, che cercava di allontanarsi con il cellulare rubato. Questo episodio dimostra come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine possa portare a risultati positivi e tempestivi.

Arresto e restituzione del cellulare

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a fermare la ladra, una donna di 59 anni di origini bulgare, già nota alle forze dell’ordine per precedenti reati. Arrestata con l’accusa di furto aggravato, la malvivente è stata portata in commissariato, mentre il cellulare rubato è stato restituito alla legittima proprietaria. Questo episodio non solo ha portato alla cattura di una ladra, ma ha anche restituito un senso di sicurezza alla vittima, che ha potuto riavere il suo telefono e tornare a casa in tranquillità.