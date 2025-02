Un 48enne algerino è stato arrestato dopo un furto in zona Brera e l'uso di una carta rubata.

Un pomeriggio di furti e inseguimenti a Milano

Il pomeriggio di venerdì 7 febbraio ha visto un susseguirsi di eventi che hanno portato all’arresto di un uomo di 48 anni a Milano. L’episodio è iniziato nella zona di Brera, dove è avvenuto un furto audace che ha coinvolto una donna di 45 anni. Mentre pranzava in un locale, la vittima ha subito il furto della sua pochette, un gesto rapido e furtivo da parte di un uomo che, secondo le testimonianze, ha agito con disinvoltura.

La cattura del sospetto

Le indagini sono state avviate immediatamente dalla polizia, che ha esaminato i filmati delle telecamere di sicurezza del ristorante. Grazie a queste immagini, gli agenti sono riusciti a identificare il sospetto, un algerino già noto alle forze dell’ordine. Le strade del 48enne e degli agenti si sono incrociate in piazza San Marco, dove è stato notato mentre frugava in un sacchetto nero. Insospettiti dal suo comportamento, i poliziotti hanno deciso di seguirlo, portandoli a una fermata della metropolitana e successivamente in un bar della zona Imbonati.

La scoperta della carta rubata

Durante il controllo, il sospetto ha tentato di disfarsi della carta di credito rubata, ma la manovra si è rivelata inutile. Gli agenti hanno recuperato la carta, che era stata già utilizzata per acquistare biglietti ATM. Ma non è finita qui: all’interno del sacchetto nero, gli agenti hanno trovato anche una borsetta di lusso del valore di 2.500 euro e un portafoglio griffato, entrambi rubati poco prima alla donna derubata. Questo ha portato all’accusa di furto aggravato e all’indebito utilizzo di carte di credito, con il 48enne che è stato arrestato e portato in questura per ulteriori accertamenti.

Un fenomeno preoccupante a Milano

Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante che affligge Milano: i furti in luoghi pubblici e l’uso di carte di credito rubate. La rapidità con cui i ladri agiscono e la loro capacità di eludere la sorveglianza sono allarmanti. Le autorità locali stanno intensificando i controlli e le operazioni di polizia per contrastare questo tipo di crimine, ma è fondamentale che anche i cittadini rimangano vigili e segnalino comportamenti sospetti.