Due uomini arrestati per aver truffato anziani con la tecnica del guasto al riscaldamento.

La truffa del termosifone: un inganno ben congegnato

Negli ultimi anni, la criminalità ha trovato nuove modalità per colpire le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani. Una delle truffe più insidiose è quella del “termosifone”, che ha recentemente portato all’arresto di due uomini a Milano. Questi truffatori, di 65 e 41 anni, sono accusati di aver messo in atto un piano ben orchestrato per derubare le vittime, approfittando della loro buona fede e della loro vulnerabilità.

Come avviene la truffa

La tecnica utilizzata dai truffatori è semplice ma efficace. Si presentano come tecnici dei caloriferi, affermando di essere stati incaricati di controllare il funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Una volta entrati nelle abitazioni delle vittime, spesso anziani, simulano un guasto e avvertono della presenza di sostanze pericolose che potrebbero danneggiare oggetti di valore e denaro. Questo stratagemma induce le vittime a raccogliere gioielli e contanti in un unico punto, rendendo il furto estremamente facile per i malintenzionati.

Le indagini e gli arresti

Le forze dell’ordine, grazie a un’indagine durata un anno e mezzo, sono riuscite a smascherare i due truffatori. Utilizzando una combinazione di tecniche investigative, tra cui analisi di filmati, riconoscimenti fotografici e servizi di pedinamento, gli agenti hanno potuto raccogliere prove sufficienti per procedere agli arresti. I due uomini, appartenenti a famiglie Sinti di Nichelino, erano già noti alle forze dell’ordine e sono stati arrestati il 5 febbraio scorso grazie all’operato della polizia locale e dei ghisa.

Come difendersi da queste truffe

È fondamentale che le persone, in particolare gli anziani, siano informate su come difendersi da queste truffe. È consigliabile non aprire la porta a sconosciuti che si presentano come tecnici, a meno che non si sia effettuato un appuntamento preventivo. Inoltre, è importante diffidare di chi chiede di raccogliere oggetti di valore in un unico punto. In caso di dubbi, è sempre meglio contattare un familiare o le autorità competenti.