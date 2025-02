Indagini sull'incidente dell'elicottero a Noceto

Un'analisi approfondita delle cause e delle indagini sull'incidente aereo a Noceto.

Il tragico incidente a Noceto

Il 5 febbraio, un tragico incidente aereo ha scosso la comunità di Noceto, in provincia di Parma, quando un elicottero è precipitato, causando la morte immediata di tre persone a bordo. Tra le vittime, Lorenzo Rovagnati, 42 anni, noto imprenditore del settore salumi, e i piloti Flavio Massa e Leonardo Italiani. La notizia ha lasciato la comunità in stato di shock, mentre le autorità competenti si preparano a indagare sulle cause di questo drammatico evento.

Le ipotesi sulle cause dell’incidente

Le prime indagini hanno messo in luce diverse ipotesi riguardo alla causa dell’incidente. Una delle principali è legata alla fitta nebbia che avvolgeva la zona al momento del decollo, riducendo drasticamente la visibilità. Tuttavia, non si escludono altre possibilità, come un guasto tecnico o un errore umano. Il procuratore capo di Parma, Alfonso D’Avino, ha confermato che l’incidente è avvenuto poco dopo il decollo, suggerendo che l’elicottero potrebbe aver tentato di superare la nebbia senza successo, precipitando poi in verticale.

Le indagini in corso

Attualmente, due inchieste sono in corso: una condotta dalla Procura di Parma e l’altra dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV). Gli investigatori stanno esaminando vari aspetti, tra cui la presenza di un piano di volo e il rispetto delle procedure di sicurezza. È stato disposto il sequestro della scatola nera dell’elicottero, fondamentale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il colonnello Andrea Pagliaro, comandante provinciale dei carabinieri di Parma, ha dichiarato che l’obiettivo è quello di fornire risposte chiare ai familiari delle vittime, sottolineando l’importanza di una ricostruzione accurata della tragedia.