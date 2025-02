Un uomo di 35 anni è stato soccorso dopo un incidente sulla metro M2 a Milano.

Un grave incidente sulla metro M2

Venerdì sera, intorno alle 19, un uomo di 35 anni è stato trovato in condizioni critiche sulla linea M2 della metropolitana di Milano, precisamente in galleria. Le circostanze dell’incidente sono ancora poco chiare: non si sa se si sia trattato di un investimento da parte di un treno o di un atto volontario. Questo evento ha causato un’immediata risposta da parte delle autorità competenti, con l’attivazione di operazioni di soccorso.

Intervento delle autorità e sospensione della linea

In seguito all’incidente, l’ATM ha parzialmente sospeso il servizio sulla linea M2, interrompendo il collegamento tra le stazioni di Lambrate e Garibaldi. I passeggeri sono stati fatti scendere alla stazione Centrale, dove sono state avviate le operazioni di soccorso. La banchina è stata sgomberata per permettere l’intervento degli uomini della polizia metropolitana, dei vigili del fuoco e del personale sanitario di Areu, che ha inviato un’auto medica e un’ambulanza sul posto.

Disagi per i passeggeri e aggiornamenti sulla situazione

La situazione ha creato notevoli disagi per i passeggeri, poiché il collegamento con la linea M3 è stato sospeso a Centrale e quello con la M1 a Loreto. Tuttavia, a Garibaldi è possibile effettuare cambi con la linea M5 e le linee S. Gli utenti sono stati invitati a rimanere aggiornati tramite l’app dell’ATM, dove possono trovare informazioni in tempo reale sulla situazione della metro e sui possibili percorsi alternativi.

Riflessioni sull’incidente

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle linee metropolitane e sull’importanza di garantire un servizio di trasporto pubblico sicuro e affidabile. Le autorità competenti dovranno indagare a fondo per chiarire le cause di questo tragico evento e per prevenire futuri incidenti. La comunità milanese attende con ansia aggiornamenti sulla salute dell’uomo coinvolto e sulle misure che verranno adottate per migliorare la sicurezza nelle stazioni e sui treni.