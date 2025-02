Controlli della guardia di finanza portano all'arresto di due uomini nel Milanese con ingenti quantità di droga.

Fermati dalla guardia di finanza

Due uomini, residenti nell’hinterland milanese, sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Verbania durante un normale controllo stradale. L’operazione si è svolta all’altezza dello svincolo autostradale di Baveno, dove i finanzieri hanno notato un’auto con a bordo i due uomini, il cui atteggiamento nervoso ha subito destato sospetti. La guardia di finanza, esperta in operazioni di controllo, ha deciso di approfondire la situazione, intuendo che qualcosa non andava.

Scoperta della droga

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto oltre tre chili di sostanze stupefacenti, suddivisi in diverse confezioni. In particolare, sono stati sequestrati quasi due chili e mezzo di marijuana, suddivisi in cinque involucri, e oltre 700 grammi di hashish, nascosti all’interno di un trolley. La scoperta ha confermato i sospetti iniziali dei finanzieri, che hanno subito richiesto il supporto dell’unità cinofila antidroga per garantire un controllo più approfondito.

Controlli nelle abitazioni

Non contenti del solo controllo dell’auto, i finanzieri hanno esteso le indagini anche alle abitazioni dei due uomini. Qui, hanno trovato un ulteriore chilo di marijuana, confermando l’ipotesi che i due fossero coinvolti in un’attività di spaccio. Le indagini hanno rivelato che uno dei due arrestati aveva precedenti penali, il che ha ulteriormente aggravato la sua posizione. Entrambi sono stati quindi arrestati e portati presso il carcere di Verbania, dove dovranno rispondere delle accuse di possesso e traffico di sostanze stupefacenti.