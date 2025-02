Giovedì sera di disagi per i viaggiatori della linea M3 a causa di chiusure temporanee.

Problemi tecnici sulla linea M3

Giovedì sera, i viaggiatori della metropolitana di Milano hanno affrontato notevoli disagi a causa di un guasto tecnico che ha interessato la linea M3, conosciuta anche come la linea gialla. Diverse fermate, tra cui San Donato, Rogoredo, Porto di Mare, Corvetto e Brenta, sono rimaste chiuse per ore, costringendo le autorità a istituire bus sostitutivi per garantire la mobilità dei passeggeri. Questo imprevisto ha creato non pochi disagi, specialmente durante le ore di punta, quando il numero di viaggiatori è significativamente più alto.

Le fermate coinvolte e le soluzioni adottate

Il guasto ha avuto un impatto diretto sulle fermate di San Donato e Rogoredo. Mentre i treni terminavano e ripartivano da Rogoredo, i passeggeri diretti a San Donato sono stati costretti a utilizzare i bus sostitutivi. Le fermate degli autobus sono state organizzate in modo strategico: per San Donato, i bus partivano da via Impastato, mentre per Rogoredo, le fermate erano situate in punti chiave come l’angolo Russolo e via Cassinis. Questa situazione ha richiesto un rapido intervento da parte delle autorità per garantire che i passeggeri potessero continuare a muoversi nonostante le difficoltà.

Aggiornamenti sulla situazione

Fortunatamente, nel corso della serata, la situazione ha iniziato a migliorare. Le fermate di Rogoredo, Porto di Mare, Corvetto e Brenta sono state riaperte, ma il capolinea di San Donato è rimasto chiuso fino a fine servizio. I treni continuano a operare tra Rogoredo e le altre fermate, ma i passeggeri diretti a San Donato devono ancora fare affidamento sui bus sostitutivi. Le autorità hanno comunicato che i lavori di riparazione agli impianti sono in corso e che i treni potrebbero subire rallentamenti anche sul resto della linea.