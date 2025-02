Tragedia a Milano: un bambino di sei anni muore in circostanze misteriose

La morte di Souhel ha scosso la comunità, indagini in corso per chiarire le cause.

Un dramma inaspettato

La mattina di ieri, Milano è stata teatro di una tragedia che ha colpito profondamente la comunità. Souhel, un bambino di soli sei anni, è deceduto in circostanze che destano preoccupazione e tristezza. La madre del piccolo ha inizialmente contattato il 118 per segnalare un malore del figlio, ma poco dopo ha annullato la richiesta, convinta che la situazione si fosse risolta. Purtroppo, le cose non sono andate come sperato.

La seconda chiamata e l’arrivo dei soccorsi

Alle 13, la madre ha effettuato una seconda chiamata al numero d’emergenza, questa volta in preda a una forte angoscia. I soccorritori sono accorsi prontamente, ma per Souhel non c’era più nulla da fare. Il bambino è stato trovato privo di vita nella sua cameretta, un dramma che ha lasciato tutti senza parole. Le prime indagini non hanno rivelato segni di violenza o maltrattamenti, facendo ipotizzare una tragica fatalità.

Indagini in corso

Il pubblico ministero Enrico Pavone ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, al fine di fare chiarezza sulle cause del decesso. Un’autopsia sarà eseguita per determinare l’ora e la causa esatta della morte. Tra le ipotesi più accreditate vi è quella di un possibile shock allergico a un farmaco, considerando che il bambino aveva avuto la febbre nei giorni precedenti. Le indagini si concentrano anche sulla prima chiamata al 118, per capire se i soccorritori siano giunti in tempo e se la madre sia effettivamente uscita di casa per recarsi in farmacia.