Un elicottero è precipitato a Castelguelfo, portando via tre vite in un tragico incidente.

Il drammatico incidente a Castelguelfo

Mercoledì sera, intorno alle 19.20, un elicottero è precipitato nella tenuta di Castelguelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma. L’incidente ha avuto luogo in un contesto di fitta nebbia, che ha reso le condizioni di volo particolarmente difficili. Purtroppo, le prime informazioni indicano che non ci sono stati sopravvissuti tra le tre persone a bordo, tra cui il noto imprenditore Lorenzo Rovagnati, 41 anni, titolare di un famoso salumificio.

Le vittime e il contesto familiare

Lorenzo Rovagnati, insieme al fratello Ferruccio, ha guidato l’azienda di famiglia, fondata nel 1941, verso un successo straordinario, specialmente a partire dagli anni ’90, grazie a campagne pubblicitarie di grande impatto. L’elicottero, secondo le prime ricostruzioni, stava decollando dalla sede dell’azienda a Biassono, in Brianza, per raggiungere il castello di Castelguelfo, di proprietà della famiglia Rovagnati. La tragedia ha colpito non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità imprenditoriale, che piange la perdita di un leader carismatico e innovativo.

Indagini in corso e dettagli sull’incidente

Le autorità sono intervenute prontamente sul luogo dell’incidente, con i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 che hanno avviato le operazioni di recupero. I carabinieri stanno conducendo indagini approfondite per chiarire le cause dell’incidente. La procura ha già disposto il sequestro della scatola nera e dei piani di volo dell’elicottero, per comprendere meglio le dinamiche che hanno portato a questa tragedia. Si sta verificando se ci siano stati errori di pilotaggio o malfunzionamenti tecnici che possano aver contribuito alla caduta del velivolo.

La comunità locale è in lutto, e i messaggi di cordoglio si stanno moltiplicando, evidenziando l’impatto che la famiglia Rovagnati ha avuto nel settore alimentare e nella vita sociale della regione. La perdita di Lorenzo Rovagnati rappresenta un duro colpo per tutti coloro che lo conoscevano e lo rispettavano come imprenditore e come persona.