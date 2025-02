Un boato sveglia i cittadini di Trenno: indagini in corso dopo l'assalto al bancomat.

Un boato inquietante nella notte

La tranquillità di Trenno, un quartiere della periferia nord-ovest di Milano, è stata interrotta da un forte boato che ha svegliato i residenti intorno alle cinque e mezza di sabato 1° febbraio. Il rumore, inizialmente inspiegabile, ha destato preoccupazione tra gli abitanti, che si sono affacciati alle finestre per cercare di capire l’origine di quel suono assordante.

Il colpo al bancomat

Gli abitanti di piazza Rosa Scolari e via Fratelli Gorlini hanno presto realizzato che il boato proveniva dallo sportello bancomat della filiale Bpm situata in piazza. Alcuni malviventi, con un’azione audace e ben pianificata, avevano fatto “saltare” il dispositivo, evidentemente con l’intento di portare via il denaro. La scena che si è presentata agli occhi dei residenti era quella di un assalto in piena regola, con i segni evidenti di un furto in corso.

Intervento della polizia e indagini in corso

Immediato è stato l’intervento dei residenti, che hanno contattato il 112 per segnalare l’accaduto. Le volanti della polizia sono arrivate rapidamente sul posto, ma al loro arrivo non c’era traccia dei malviventi, che erano riusciti a dileguarsi. Gli agenti hanno iniziato a raccogliere testimonianze e a verificare i danni causati all’impianto bancomat. Le indagini sono ora concentrate sulla possibilità che il furto sia andato a buon fine e sull’identificazione dei responsabili di questo audace colpo.

La comunità di Trenno è scossa da questo evento, che ha messo in luce la vulnerabilità della zona di fronte a simili atti criminosi. La polizia invita i cittadini a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta, mentre le indagini proseguono per garantire la sicurezza del quartiere.