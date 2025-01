Un'autopsia chiarirà le cause della morte di un neonato trovato in un secchio.

Un dramma inaspettato

La mattina del 30 gennaio, la tranquillità di Sesto San Giovanni è stata spezzata da una scoperta agghiacciante: un neonato è stato trovato morto in un secchio su un balcone. La notizia ha scosso la comunità locale, portando a interrogativi inquietanti sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. L’autopsia, fissata per lunedì, si preannuncia cruciale per chiarire se il piccolo sia nato morto o se si sia trattato di un aborto.

Le circostanze della scoperta

Secondo le prime ricostruzioni, la madre del neonato, una ragazza di soli 16 anni, ha partorito in casa. Dopo aver avvolto il bambino in un asciugamano, lo ha lasciato nel secchio. In quel momento, in casa c’erano solo la giovane e sua madre. Il padre della ragazza era uscito per andare a lavorare, mentre i due fratelli erano a scuola. La situazione è degenerata quando la madre ha sentito le urla della figlia, che hanno attirato l’attenzione dei vicini, i quali hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza.

Le indagini in corso

Le autorità sono intervenute rapidamente, e la ragazza è stata accompagnata in ospedale per ricevere assistenza. Al momento, non sono state emesse misure nei suoi confronti, ma le indagini continuano. Gli agenti della scientifica hanno repertato ogni dettaglio all’interno dell’abitazione, cercando di ricostruire la dinamica degli eventi. La comunità è in stato di shock, e molti si chiedono come sia potuto accadere un simile dramma in un contesto apparentemente normale.

Il supporto alla famiglia

In situazioni come questa, è fondamentale garantire supporto psicologico alla giovane madre e alla sua famiglia. La pressione sociale e il trauma di un evento così tragico possono avere conseguenze devastanti. Le istituzioni locali stanno valutando come intervenire per offrire assistenza e supporto a chi ne ha bisogno, affinché situazioni simili non si ripetano in futuro.