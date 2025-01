Il 5 febbraio Trenord subirà uno sciopero di 23 ore, ecco cosa sapere.

Il contesto dello sciopero Trenord

Mercoledì 5 febbraio, i lavoratori di Trenord incroceranno le braccia per un’intera giornata, dalle 3 del mattino fino alle 2 del giorno successivo. Questo sciopero, indetto dal sindacato Orsa, avrà ripercussioni significative sui servizi regionali, suburbani e aeroportuali. È importante notare che la protesta coinvolgerà esclusivamente il personale di Trenord, escludendo i treni di Trenitalia.

Servizi minimi garantiti e modalità di viaggio

Durante lo sciopero, Trenord ha comunicato che i treni con partenza prevista dopo le 6 del mattino e dopo le 18 del pomeriggio saranno in funzione, con arrivi programmati entro le 9 e le 21. Per garantire la mobilità dei viaggiatori, sono stati predisposti servizi minimi, come indicato sul sito ufficiale di Trenord. In caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno attivati autobus senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, per garantire il collegamento con il Malpensa Express.

Treni a lunga percorrenza e altre informazioni utili

In aggiunta ai servizi minimi, alcuni treni a lunga percorrenza saranno garantiti anche durante lo sciopero. Tra questi, i treni Eurocity da e per Vienna e Monaco. Ad esempio, il treno EC83 partirà da Monaco (Munchen Hbf.) alle per arrivare a Bologna Centrale alle e a Rimini alle . Analogamente, il treno EC84 partirà da Rimini alle per Bologna Centrale e arriverà a Monaco alle . È fondamentale che i viaggiatori controllino le informazioni aggiornate sui treni e i servizi disponibili, per pianificare al meglio i propri spostamenti durante questa giornata di sciopero.