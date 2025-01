Un giorno di disagi per i pendolari milanesi a causa dello sciopero dei bus Movibus.

Il contesto dello sciopero dei bus

Il sciopero dei bus a Milano, indetto dalla compagnia Movibus, ha preso avvio nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio, creando notevoli disagi per i pendolari. La protesta, che durerà 24 ore, è stata organizzata dal sindacato Osr Usb Lavoro Privato e ha come obiettivo principale quello di richiamare l’attenzione su diverse problematiche che affliggono i lavoratori del settore. La situazione si preannuncia complessa, con fasce orarie garantite e altre in cui i disagi potrebbero essere maggiori, a seconda dell’adesione dei conducenti.

Le motivazioni della protesta

Le ragioni che hanno spinto i lavoratori a scioperare sono molteplici. Tra le principali richieste vi è la revisione delle turnazioni scolastiche per il 2024/2025 e l’assegnazione di indennità per i turni spezzati. Inoltre, i lavoratori chiedono un aumento del valore del ticket restaurant e l’inserimento di un’alta percentuale di turni a unica ripresa, non superiori a 7 ore al giorno. Queste richieste evidenziano la necessità di una maggiore attenzione alle condizioni lavorative e alla qualità della vita dei dipendenti.

Impatto sul servizio e sul territorio

Movibus, che gestisce circa 25 autolinee interurbane e copre un’area con oltre 500mila abitanti, ha confermato che ci saranno fasce orarie garantite per il servizio. Tuttavia, i disagi sono inevitabili, specialmente per i pendolari che dipendono dai mezzi pubblici per recarsi al lavoro o a scuola. La protesta non solo influisce sulla mobilità dei cittadini, ma mette anche in luce le difficoltà economiche e organizzative che il settore dei trasporti sta affrontando. Con l’arrivo di febbraio, si preannunciano ulteriori scioperi, coinvolgendo anche Trenord e i mezzi Atm, aumentando così l’incertezza per i pendolari milanesi.