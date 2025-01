Indagini sulla morte di Ramy Elgaml: la miniatura chiave nel caso

Un'analisi della miniatura salvata nel telefono del testimone chiave offre nuovi spunti.

Un caso complesso e inquietante

La morte di Ramy Elgaml, un giovane egiziano di 19 anni, avvenuta a Milano dopo un lungo inseguimento da parte dei carabinieri, ha sollevato numerosi interrogativi e ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Le indagini, condotte dalla Procura di Milano, si sono arricchite di nuovi elementi grazie all’analisi del telefono di un testimone chiave, il cui contenuto potrebbe rivelarsi cruciale per chiarire le circostanze della tragedia.

La miniatura salvata: un indizio prezioso

Tra i dati analizzati dall’esperto informatico Marco Tinti, spicca una miniatura salvata nella cache della galleria dello smartphone del testimone. Sebbene non sia stato trovato alcun video registrato la notte dell’incidente, la miniatura, datata e oraria, mostra una gazzella dei carabinieri in via Ripamonti. Questo dettaglio, insieme alla geolocalizzazione del dispositivo, suggerisce che il testimone si trovasse nella zona dell’incidente nel momento cruciale.

Elementi di prova e ricerche sospette

Le analisi hanno rivelato che il telefono del testimone era attivo nella zona dell’incidente tra le ore e le del 24 novembre. Inoltre, l’apertura dell’applicazione fotocamera e le ricerche effettuate per recuperare file eliminati, tra cui video, sollevano interrogativi sulla possibilità di una cancellazione forzata del materiale. Tali azioni potrebbero indicare un tentativo di nascondere prove importanti, rendendo la situazione ancora più complessa per gli inquirenti.

Un quadro in evoluzione

Le indagini continuano a svilupparsi, e ogni nuovo elemento potrebbe rivelarsi determinante. La Procura di Milano sta esaminando attentamente le informazioni emerse, mentre l’opinione pubblica attende risposte chiare su quanto accaduto quella notte. La miniatura salvata nel telefono del testimone rappresenta un indizio prezioso, ma sarà fondamentale verificare la veridicità delle informazioni e il contesto in cui sono state raccolte.