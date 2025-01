Un violento scontro tra due auto ha coinvolto tre uomini, ma le loro condizioni non destano preoccupazione.

Un incidente che ha scosso la comunità

Giovedì sera, un incidente stradale ha colpito la tranquilla via Monferrato a San Giuliano Milanese, lasciando tre persone ferite. L’allerta è scattata poco prima delle 19, quando due auto si sono scontrate in un violento impatto. Fortunatamente, le prime notizie indicano che nessuno dei feriti, tre uomini di 33, 51 e 61 anni, versa in condizioni critiche.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Cinque mezzi del 118, tra cui automediche e ambulanze, sono stati prontamente inviati sul luogo dell’incidente. Inizialmente, l’emergenza è stata gestita in codice rosso, ma le condizioni dei feriti hanno rapidamente rassicurato i soccorritori. Oltre al personale sanitario dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Milano e la polizia locale di San Giuliano Milanese.

Rilievi e gestione del traffico

La polizia ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della sicurezza della zona. Le operazioni di soccorso e rimozione delle auto coinvolte hanno causato rallentamenti nel traffico, specialmente nella zona di Civesio. La comunità di San Giuliano Milanese ha vissuto momenti di apprensione, ma la rapidità degli interventi ha contribuito a riportare la situazione sotto controllo.

Un richiamo alla sicurezza stradale

Questo incidente serve da monito per tutti gli automobilisti. La sicurezza stradale è fondamentale e ogni giorno si registrano incidenti che potrebbero essere evitati con una maggiore attenzione alla guida. È importante rispettare i limiti di velocità e prestare attenzione alle condizioni della strada, per garantire la sicurezza propria e degli altri.