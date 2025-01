Un incidente avvenuto nella notte ha coinvolto tre ragazze di 19 anni, fortunatamente non in gravi condizioni.

Un incidente notturno a Cernusco sul Naviglio

Nella notte di venerdì, un incidente stradale ha scosso la tranquillità di Cernusco sul Naviglio, un comune situato nella provincia di Milano. Poco prima delle 2, in via Giuseppe Mazzini, un’auto ha perso il controllo finendo contro un ostacolo. A bordo del veicolo si trovavano tre ragazze, tutte di 19 anni, che sono rimaste ferite. Fortunatamente, le loro condizioni non sono risultate gravi, ma l’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti e i passanti.

Intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) è intervenuta sul posto inviando tre ambulanze per prestare soccorso alle giovani. Le ragazze sono state trasportate d’urgenza agli ospedali di Cernusco sul Naviglio e al San Raffaele di Milano, dove sono state sottoposte a controlli medici. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di garantire un’assistenza adeguata, evitando complicazioni nelle loro condizioni di salute.

Le indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i militari della Compagnia dei carabinieri di Pioltello, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. Secondo le prime informazioni, nello schianto non sarebbero stati coinvolti altri veicoli, il che potrebbe indicare che l’incidente sia stato causato da un errore di guida o da un malore del conducente. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per ricostruire quanto accaduto e garantire la sicurezza stradale nella zona.