Un incendio ha colpito il tetto della Siderinox spa a Morimondo, ma grazie all'intervento rapido dei vigili del fuoco non ci sono stati feriti.

Incendio nella zona industriale di Morimondo

Nel pomeriggio di giovedì, un incendio ha colpito il tetto della Siderinox spa, un’importante azienda produttrice di acciaio situata nella frazione Caselle di Morimondo, nel Milanese. L’allerta è scattata intorno alle 16.20, quando i vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano sono stati chiamati a intervenire. Sei mezzi sono stati inviati sul posto per fronteggiare le fiamme che si erano propagate dall’impianto di aspirazione polveri, interessando anche una parte del lucernario e del tetto della fabbrica.

Intervento rapido e coordinato

Grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, che hanno operato con i distaccamenti di via Darwin, via Messina, Abbiategrasso e Magenta, le fiamme sono state domate in circa venti minuti. La struttura della Siderinox, che si estende su un’area di 50mila metri quadrati e comprende diversi edifici, ha subito danni limitati. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o intossicati, un aspetto rassicurante che ha permesso di evitare conseguenze più gravi. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 con un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per garantire la sicurezza dell’area.

La Siderinox e la sua importanza nel settore

La Siderinox spa è un’azienda rinomata nel settore della produzione di tubi in acciaio inox, utilizzati in vari ambiti, dall’industria alimentare a quella chimica e petrolchimica, fino al settore farmaceutico e all’impiantistica ad alta tecnologia. La sua specializzazione nella realizzazione di prodotti di alta qualità la rende un attore fondamentale nel mercato. L’incendio, sebbene preoccupante, non ha compromesso la continuità operativa dell’azienda, che continua a svolgere un ruolo cruciale nell’economia locale e nazionale.