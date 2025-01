Un ragazzo milanese si arrampica sulla Cupola di Novara, immortalando la sua avventura.

Un’impresa audace nel cuore di Novara

Un giovane urban climber milanese ha recentemente attirato l’attenzione dei media e dei social network dopo aver scalato la Cupola della Cattedrale di San Gaudenzio a Novara. Questa audace impresa si aggiunge a una serie di sfide simili che il ragazzo ha affrontato in passato, tra cui la scalata del Duomo di Milano e dello stadio San Siro. La sua avventura, immortalata in foto e video, ha suscitato un mix di ammirazione e preoccupazione tra i cittadini e gli esperti di sicurezza.

La sfida lanciata da una ragazza novarese

Secondo quanto riportato da NovaraToday, la scalata sarebbe stata ispirata da una ragazza del posto che ha invitato il giovane a cimentarsi in questa sfida. Il ragazzo, che sembra essere minorenne, ha accettato con entusiasmo, dimostrando una notevole audacia e abilità nel superare gli ostacoli. Nel video condiviso sui social, si può vedere il giovane mentre forza alcuni lucchetti e smonta assi di legno per accedere a zone riservate, tutto mentre sembra muoversi con disinvoltura e senza essere disturbato.

Le reazioni della comunità e le implicazioni legali

La notizia della scalata ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla legalità di tali atti. Molti cittadini esprimono preoccupazione per il rischio che comportano queste imprese, non solo per il giovane stesso ma anche per le strutture storiche coinvolte. Le autorità locali stanno valutando se intraprendere azioni legali contro il ragazzo, considerando che la scalata di edifici storici può comportare gravi conseguenze legali. Tuttavia, c’è anche chi vede in queste imprese un’opportunità per promuovere la cultura dell’urban climbing in modo sicuro e responsabile.