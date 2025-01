Un uomo di 49 anni è stato arrestato dopo un furto in un ufficio dell'ateneo milanese.

Il furto all’università Bocconi

Mercoledì 29 gennaio, un episodio di furto ha scosso l’ateneo Bocconi di Milano. Intorno alle 10 del mattino, un uomo di 49 anni ha approfittato della distrazione di una dipendente per sottrarre una carta di credito all’interno di un ufficio amministrativo. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di evitare ulteriori danni e di recuperare la carta rubata.

La segnalazione della dipendente

La situazione è stata portata all’attenzione della polizia grazie a una segnalazione della stessa dipendente dell’università. Quest’ultima ha ricevuto delle notifiche dall’app della sua banca, che indicavano movimenti sospetti sulla sua carta di credito. Preoccupata, ha immediatamente allertato le autorità, che si sono attivate per intervenire.

Intervento della polizia e arresto

Grazie alla segnalazione, gli agenti sono riusciti a localizzare il sospetto in un bar nelle vicinanze. Qui, hanno trovato l’uomo in possesso della carta di credito rubata e di altri strumenti utilizzati per effettuare acquisti fraudolenti. L’arresto è avvenuto senza incidenti, e il 49enne è stato portato in centrale per ulteriori accertamenti. La polizia ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e combattere i reati di questo tipo.

Le conseguenze legali

Il furto di carte di credito e l’utilizzo indebito delle stesse sono reati gravi, puniti severamente dalla legge italiana. L’uomo arrestato dovrà affrontare un processo che potrebbe portarlo a scontare una pena detentiva. Questo episodio mette in luce la vulnerabilità delle istituzioni e l’importanza di misure di sicurezza adeguate per proteggere i dati e le proprietà dei cittadini.