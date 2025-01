Il questore di Milano ordina la chiusura del minimarket per violazioni delle norme di sicurezza.

Il provvedimento del questore

Il Famiglia Minimarket di via Vigevano 45 a Milano è stato chiuso per tre giorni a seguito di un provvedimento del questore Bruno Megale. Questa decisione è stata presa il 30 gennaio e notificata immediatamente al locale. La chiusura è stata disposta ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), che consente al questore di sospendere la licenza di un esercizio commerciale se questo rappresenta un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Le violazioni riscontrate

La polizia locale ha monitorato il minimarket e, tra settembre e ottobre, ha emesso diverse sanzioni nei confronti del titolare per violazioni delle ordinanze sindacali. Queste ordinanze sono state introdotte per garantire la tutela del decoro urbano, dell’ambiente e della sicurezza nelle aree interessate dalla Movida. In particolare, a settembre, il titolare è stato multato per aver venduto bevande alcoliche in contenitori non conformi, oltre l’orario stabilito. Questo comportamento ha sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali.

Le conseguenze per il minimarket

La chiusura temporanea del minimarket rappresenta un segnale chiaro da parte delle autorità milanesi riguardo alla necessità di rispettare le normative vigenti. La polizia ha sottolineato l’importanza di garantire un ambiente sicuro e decoroso per tutti i cittadini, specialmente nelle aree ad alta densità di attività commerciali e di intrattenimento. La sospensione della licenza non solo influisce sull’attività economica del minimarket, ma serve anche come monito per altri esercizi commerciali a conformarsi alle leggi e regolamenti locali.